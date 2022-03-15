إضراب شامل في مدينة رهط بالنقب احتجاجا على مقتل شاب فلسطيني برصاص الشاباك

تشهد مدينة رهط الفلسطينية في النقب إضرابا شاملا حدادا على شاب سقط برصاص جهاز الشاباك الإسرائيلي.

وقالت القائمة المشتركة في بيان يوم الاثنين إنها طالبت وزير الأمن الداخلي بفتح تحقيق شامل.

وقدم النائب أسامة السعدي (العربية للتغيير - القائمة المشتركة) استجوابا لوزير الأمن الداخلي عومر بار ليف حول قضية مقتل الشاب سند سالم الهربد من مدينة رهط صباح الثلاثاء برصاص المستعربين وأفراد الشاباك.

وطالب النائب أسامة السعدي وزير الأمن الداخلي بفتح تحقيق في الجريمة.

وقال السعدي: "نشجب هذه الجريمة ونستنكرها، هذا إعدام ميداني، على يد عصابات الشرطة والشاباك، وليست المرة الأولى التي يقتل فيها أناس أبرياء على يد أفراد متهورين من الشرطة أو ضمن سياسة ممنهجة، خاصة عندما يتم الحديث عن عربي فإن الأصابع تكون خفيفة على الزناد".

وأضاف السعدي: "طالبت وزير الأمن الداخلي باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المجرمين، وكل من كان له صلة في جريمة مقتل الشاب سند سالم الهربد".

كما دعا إلى إقامة لجنة تحقيق محايدة ومستقلة للتحقيق في الجريمة.

🔶 العاصمة| بلدية رهط (بالداخل المحتل):" اعلان الاضراب الشامل يوم غد الأربعاء في اعقاب استشهاد الشاب سند سالم الهربد". pic.twitter.com/dqziiYmz3m — العاصمة - فلسطين (@AlAsimaNews) March 15, 2022

المصدر: RT