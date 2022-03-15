 
مباشر

سعيّد يبحث "تدليس وثائق تهم الأمن القومي ونشرها" (فيديو)

أخبار العالم العربي

سعيّد يبحث
RT
الرئيس التونسي قيس سعيد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sltl

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين ما يحيط بـ"تدليس وثائق تهم الأمن القومي ونشرها".

وقالت الرئاسة التونيسة في بيان إنه تم التطرق إلى مسألة تدليس وثائق رسمية تهم الأمن القومي لتونس ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد قيس سعيد على ضرورة تتبع الجناة لأن مسك مدلس واستعماله لا يدخل إطلاقا في إطار حرية التعبير.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن صفحات على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تداولت مساء الاثنين وثيقة ممضاة من قبل الرئيس قيس سعيد توجه بها للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وجاء في نصها أن الرئيس قيس سعيد يساند روسيا في حربها ضد أوكرانيا، كما زعمت أن تونس صوتت ضد الحرب في مجلس الأمن مكرهة وذلك في سبيل التمويلات.

كما زعمت أيضا أن قيس سعيد وصف في هذه الرسالة صندوق النقد الدولي بعصابة لصوص وقطاع الطرق.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا