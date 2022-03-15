سعيّد يبحث "تدليس وثائق تهم الأمن القومي ونشرها" (فيديو)

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين ما يحيط بـ"تدليس وثائق تهم الأمن القومي ونشرها".

وقالت الرئاسة التونيسة في بيان إنه تم التطرق إلى مسألة تدليس وثائق رسمية تهم الأمن القومي لتونس ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد قيس سعيد على ضرورة تتبع الجناة لأن مسك مدلس واستعماله لا يدخل إطلاقا في إطار حرية التعبير.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن صفحات على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تداولت مساء الاثنين وثيقة ممضاة من قبل الرئيس قيس سعيد توجه بها للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وجاء في نصها أن الرئيس قيس سعيد يساند روسيا في حربها ضد أوكرانيا، كما زعمت أن تونس صوتت ضد الحرب في مجلس الأمن مكرهة وذلك في سبيل التمويلات.

كما زعمت أيضا أن قيس سعيد وصف في هذه الرسالة صندوق النقد الدولي بعصابة لصوص وقطاع الطرق.

رسالة منتشرة في عدة صفحات.. هل هي حقيقية أم مزورة؟

هل فعلا يعتبر قيس سعيد أن صندوق النقد الدولي هو عصابة لصوص، تدير مصرفا لقطاع الطرق؟

وهل فعلا كان يريد رمي تونس في أحضان روسيا؟ pic.twitter.com/xRA0Wr8cxn — 🇹🇳Jguirim Hamadi 🇹🇳حمادي جقيريم (@HammadiJguirim) March 14, 2022

المصدر: وسائل إعلام تونسية