صحيفة: خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا

كتبت صحيفة "المونيتور" أن تركيا تواجه خيارات صعبة في ليبيا، ما لم يتم حل الصراع على السلطة، وثمة احتمال لمواجهة عسكرية إن حاولت الحكومة الجديدة دخول طرابلس عنوة.

وأشارت الصحيفة إلى تغيرات على الأرض تدفع تركيا للعب بشكل أكثر انفتاحا وحزما في الملف الليبي، بعد أن أثارت في وقت سابق، انزعاجا مما وصفته بتحالف رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا مع القوات الشرقية، ولا سيما المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، والساعي للإطاحة بولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بحسب الصحيفة.

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وقال تقرير "المونيتور" إن أنقرة عملت بشكل وثيق مع باشاغا خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق "إلا أن الوضع اليوم اختلف، بالنسبة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يرى أن حكومة باشاغا تحت تأثير المشير حفتر وعقيلة صالح، اللذين عارضا بشدة الوجود العسكري التركي في ليبيا".

وقالت الصحيفة إن ذلك قد يعني بالنسبة لأردوغان فقدان الضمانات التي يقدمها الدبيبة إلا أنه ومع ذلك، يُبقي الباب مفتوحا أمام باشاغا مع الحفاظ على دعم حكومة الدبيبة.

وعلى الرغم من كونها حذرة من إثارة الاشتباكات في منعطف حاسم في ليبيا، إلا أن الحقيقة أن تركيا تبقي وجودها العسكري والاستخباراتي والدبلوماسي في طرابلس، في خطوة تؤثر على التوازن وتجعل الملعب أكثر أمانا للدبيبة. حسب الصحيفة.

وتضيف "المونيتور" أن تركيا تحاول أن تحافظ على ذلك التوازن في ليبيا لضمان مصالحها مع من يصل إلى السلطة، وهو "ما جعل موقفها حساسا وتحركاتها محسوبة بدقة".

المصدر: موقع قناة "218"