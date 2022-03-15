سفير إيران في بغداد: متفائلون بفكّ عقد تشكيل الحكومة في العراق

أعرب السفير الإيراني لدى بغداد عن تفاؤله بفكّ عقد تشكيل الحكومة في العراق، وقال إن هناك "مؤشرات على رغبة الأطراف للوصول إلى توافق".

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وقال إيرج مسجدي، إن طهران تدعم التوافق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، ووصف الحوارات بينهما بالإيجابية، وأضاف أن "البون والشرخ بين القوى الشيعية لا ينبغي أن يستمر" وأعرب عن أمله "بالوصول إلى توافق سواء في موضوع الكتلة الأكبر أو اختيار رئيس الوزراء وكذلك التوافق مع الأطراف الكردية والسنية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مسجدي.

وتوقع مسجدي أن "تتجه الظروف نحو المسار الإيجابي" قائلاً إنه "ومن المحتمل الوصول إلى توافق في ضوء إدراك جميع الأطراف بأن الظروف المغلقة الراهنة لا تصب في مصلحة البلاد".

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية