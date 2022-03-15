بعد وصول نورلاند.. باشاغا يتوجه إلى القاهرة للتشاور

أفاد موقع "218" الليبي يوم الثلاثاء بأن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة للتشاور حول الأوضاع التي تشهدها بلاده.

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وتزامنت الزيارة التي سيجريها باشاغا مع زيارة يقوم بها ريتشارد نورلاند مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفير واشنطن في طرابلس.

وكانت السفارة الأمريكية في ليبيا قد أعلنت عن زيارة يقوم بها السفير نورلاند إلى القاهرة، الاثنين، للقاء كبار المسؤولين المصريين.

جدير بالذكر أن باشاغا كان قد أكد قبوله وساطات ومبادرات تقدمت بها دول إقليمية ودولية، لم يسمها، لإيجاد حل للأزمة مع حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

هذا وكان المكتب الإعلامي لفتحي باشاغا قد نفى في بيان صحة معلومات صحفية تتحدث عن مقترح أمريكي لاستمرار حكومة الدبيبة مع تعديلات طفيفة، مجددا عزمه تسلم السلطة بقوة القانون.

المصدر: موقع "218" الليبي