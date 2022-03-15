"سانا": جرحى بينهم طفل في اشتباكات بين فصائل مسلحة بريف الحسكة

ذكرت وكالة "سانا" أن عددا من المدنيين بينهم طفل أصيبوا جراء اندلاع اشتباكات عنيفة بين فصائل تدعمها تركيا في مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة.

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية أن "مجموعات إرهابية مما يسمى تنظيم "فرقة الحمزة" و"شهداء بدر" و"أحرار الشرقية" و"أحرار عويران" والتي تتبع كلها للنظام التركي خاضت اشتباكات عنيفة فيما بينها في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين بجروح من بينهم طفل".

وأضافت الوكالة أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن سقوط قتلى ومصابين بين أفراد تلك الفصائل.

المصدر: "سانا"