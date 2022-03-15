لبنان.. السنيورة يعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، اليوم الثلاثاء، عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية، التي من المقرر أن تجري يوم 16 مايو المقبل.

وقال السنيورة في مؤتمر صحافي: "عزوفي عن الترشح ليس من باب الاستنكاف ولا المقاطعة بل هو لإفساح المجال أمام طاقات جديرة ووجوه جديدة وهو موقف مصمم بأنني سأكون معنيا وبشكل كامل بالاستحقاق الانتخابي، وأعلن نفسي منخرطا في الإنتخابات إلى آخر أبعادها من دون ترشح لمصلحة جميع المواطنين".

وأكد أنه "مستمر في العمل الوطني والعمل العام وأهيب بجميع اللبنانيين بإنجاح المشاركة الوطنية وبياني اليوم هو لإعلان الانخراط والاستمرار فإنها معركة "أن نكون أو لا نكون" وسيبقى لبنان".

يذكر أن باب الترشح للانتخابات النيابية اللبنانية يغلق عند منتصف ليل اليوم 15 مارس، على أن تجري الانتخابات بعد شهرين منه.

وكان السنيورة شغل منصب رئيس الوزراء منذ 19 يوليو 2005 إلى 9 نوفمبر 2009، وكان يعتبر من المقربين من رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري حيث شغل عدة مرات منصب وزير المالية أثناء تولي الحريري رئاسة الوزارة.

المصدر: MTV + RT