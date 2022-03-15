بوتين وآل خليفة يبحثان العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اتصالا عبر الهاتف اليوم الثلاثاء، أبلغ بوتين فيه الملك بأسباب وأهداف العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.

وقال الكرملين في بيان له إنه خلال اتصال هاتفي تلقاه من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، "تحدث بوتين عن أسباب وأهداف العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس، وعن الإجراءات المتخذة لحماية السكان المدنيين، وكذلك عن العمل الذي يقوم به الجانب الروسي في المفاوضات مع الممثلين الأوكرانيين".

وأضاف البيان أن المكالمة تناولت أيضا أهم القضايا الخاصة بالتعاون الروسي البحريني في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، كما تم إيلاء اهتمام للتعاون في مكافحة انتشار فيروس كورونا بما في ذلك على ضوء الاستخدام الناجح للقاحات الروسية في المملكة.

من جانبها، قالت وكالة أنباء البحرين في بيان لها إنه تم خلال الاتصال "استعراض العلاقات الثنائية التاريخية المتنامية بين البلدين".

كما تناول الاتصال، حسب البيان، "أهمية الحل الدبلوماسي للخلافات بين الدول بالحوار والطرق السلمية وتجنب المزيد من التصعيد، وتركيز وتكاتف جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام الدائم والشامل بما يضمن مصالح كافة الأطراف وأمنهما القومي، وذلك في ضوء استعراض مستجدات الأوضاع وتطوراتها في أوكرانيا".

وأضاف البيان أن ملك البحرين أكد أهمية مراعاة تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للمدنيين في أوكرانيا وقيام كافة الدول بواجبها بتمويل العمليات الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة وفق مبادئ التضامن الإنساني".

المصدر: وكالات