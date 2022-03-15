الحوثيون يعلنون إحباط مخطط "تخريبي" للاستخبارات السعودية

أعلنت حركة "أنصار الله- الحوثيون" اليمنية، اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من إحباط مخطط سعودي وصفته بـ"التخريبي"، لتنفيذ تفجيرات في العاصمة صنعاء.

وقالت الحركة في بيان: "تمكنت الأجهزة الأمنية من إفشال مخطط لجهاز الاستخبارات السعودي الذي كان ينوي عبر من جندهم القيام بأعمال تخل بأمن وسلامة الوطن والمواطن"، مشيرة إلى أن "العدو قام بتجنيد خلية وتجهيز عدد من السيارات المفخخة وإرسالها إلى المحافظات الحرة لقتل الأبرياء وإقلاق السكينة العامة التي ينعم بها المواطنين".

وأفادت بأن "الأجهزة الأمنية رصدت معلومات تفيد قيام الاستخبارات السعودية بتجنيد عناصر في مأرب لتجهيز ثلاث سيارات مفخخة بقصد استهداف أماكن حيوية في أمانة العاصمة وبعض المحافظات الحرة"، معلنة أنه "تم كشف المتورطين وهم: علي سعيد منيف (قائد الشرطة العسكرية بمأرب)، عدنان أحمد محمد الضيائي (ضابط في قوات الأمن الخاصة)، ومانع محمد يحيى سليمان (رئيس شعبة الحرب النفسية بالمنطقة العسكرية الثالثة)".

وذكرت أن "اعترافات عناصر الخلية، كشفت أن الاستخبارات السعودية أعدت الخطة الإجرامية بمساعدة أدواتها من الخونة"، مؤكدة أنها "ما زالت تتابع إجراءات القضية إلى حين تقديم كل من تورط للعدالة".

ودعت الأجهزة الأمنية "كل من تورط وتعامل مع استخبارات العدو إلى المبادرة بتسليم أنفسهم إلى أجهزة العدالة"، محذرة "المتورطين في الخيانة أن الأجهزة الأمنية قادرة على الوصول إليهم أينما كانوا".

المصدر: RT