العراق.. القبض على "أخطر" تاجر مخدرات في جانب الكرخ من بغداد (فيديو + صور)

أعلنت المديرية العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية في العاصمة العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على "أخطر" تاجر مخدرات في جانب الكرخ من بغداد.

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وذكرت المديرية في بيان صحفي: "بعملية أمنية خاطفة، تمكن أبطال مكافحة المخدرات من القبض على أخطر تاجر مخدرات في جانب الكرخ من العاصمة في منطقة الشعلة".

وأضافت، أن "العملية جاءت بعد جمع المعلومات وصدور أوامر القبض بحقه".

RT

وأشارت المديرية إلى أن "القوة توجهت إلى منزل التاجر في مدينة الشعلة وطوقت المكان بالكامل بعد محاولته الهرب".

وتابعت، أن "عناصر مكافحة المخدرات كانوا له بالمرصاد وتمكنوا من القبض عليه وبحوزته كيلو من مادة الكرستال وقنابل يدوية وأسلحة".

المصدر: RT