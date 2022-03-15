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العراق.. القبض على "أخطر" تاجر مخدرات في جانب الكرخ من بغداد (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

العراق.. القبض على
RT
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أعلنت المديرية العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية في العاصمة العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على "أخطر" تاجر مخدرات في جانب الكرخ من بغداد.

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وذكرت المديرية في بيان صحفي: "بعملية أمنية خاطفة، تمكن أبطال مكافحة المخدرات من القبض على أخطر تاجر مخدرات في جانب الكرخ من العاصمة في منطقة الشعلة".

وأضافت، أن "العملية جاءت بعد جمع المعلومات وصدور أوامر القبض بحقه".

العراق.. القبض على
RT

وأشارت المديرية إلى أن "القوة توجهت إلى منزل التاجر في مدينة الشعلة وطوقت المكان بالكامل بعد محاولته الهرب".

وتابعت، أن "عناصر مكافحة المخدرات كانوا له بالمرصاد وتمكنوا من القبض عليه وبحوزته كيلو من مادة الكرستال وقنابل يدوية وأسلحة".

المصدر: RT

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