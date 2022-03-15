مفتي الأردن يحرم إطلاق العيارات النارية في المناسبات

أعلن مفتي عام الأردن، الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أن "ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والتخرج وغيرها من المناسبات تعد ظاهرة سيئة جدا".

وأكد الخصاونة أن "القوانين والتشريعات منعت وحرمت إطلاق العيارات النارية في المناسبات"، منوها إلى أن "أصحاب المناسبة عليهم واجب منع أي شخص من مثل هذه التصرفات التي تروع وتخوف الناس".

وأضاف في حديث إذاعي، إن "جميع التعليمات الناظمة في هذا السياق تحقق الأمن المجتمعي والمصلحة للمواطن الأردني وأمنه، وخلافا لذلك في إطلاق النار بشكل عشوائي هو محرم شرعا وتعتبر جريمة فادحة يرتكبها مطلقوا العيارات النارية في المناسبات".

وأشاد بإجراءات رجال الأمن العام لحفظ حياة المواطنين وأمنهم وسلمهم ومتابعة مثل هذه التصرفات التي تؤذي الناس والمجتمع.

المصدر: "عمون"