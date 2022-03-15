تأسيس قيادة حرس ثوري لحماية المنشآت النووية في إيران

أسست السلطات الإيرانية، قيادة الحرس الثوري النووي لحماية المنشآت النووية في البلاد.

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وتم الإعلان عن تأسيس قيادة الحرس الثوري النووي للمرة الأولى في البلاد خلال التقرير الوارد بشأن الكشف عن شبكة كانت تعتزم القيام بعملية تخريب في منشأة فردو النووية.

وكان قد أعلن في وقت سابق، أن حماية المنشآت النووية قد تم تفويضها لحرس الثورة إلا أنها المرة الأولى التي يتم فيها بصورة رسمية تأكيد هذا الأمر والاعلان عن تأسيس "قيادة الحرس الثوري النووي".

المصدر: IRNA