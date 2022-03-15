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صفحة الحكومة الروسية على الشبكة الاجتماعية "فكونتاكتي" تتعرض لهجوم إلكتروني

أخبار العالم العربي

صفحة الحكومة الروسية على الشبكة الاجتماعية
ria.ru
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تعرضت الصفحة الرسمية للحكومة الروسية على شبكة التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي" إلى هجوم إلكتروني، وظهرت عليها رسالة تتعلق بالمسألة الأوكرانية.

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وفي التفاصيل، أفيد بأن رسالة ظهرت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، لكن بعد فترة جرى حذفها.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الروسي كان قد تخلى الأسبوع الماضي عن استخدام موقع "إنستغرام"، وتم إنهاء عمل الشبكة الاجتماعية في روسيا بقرار من الهيئة الرقابية الروسية المختصة، في حين بقيت القنوات الرسمية على موقعي "تلغرام" و"فكونتاكتي".

المصدر: نوفوستي

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