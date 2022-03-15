السفير الأمريكي في طرابلس: لا خطط لدينا للتمديد لحكومة الدبيبة

نفي سفير واشنطن في طرابلس، ريتشارد نورلاند، صحة التقارير التي تشير إلى وجود رغبة أمريكية لمد أجل حكومة عبد الحميد الدبيبة، مشددا على ضرورة تفادي الأطراف الليبية اللجوء إلى العنف.

وبشأن وجود محادثات مباشرة بين الدبيبة وورئيس الوزراء المعين من مجلس النواب فتحي باشاغا، قال نورلاند في مقابلة مع قناة "الحدث" إنه علم عن وجود فكرة لعقد تلك المحادثات، لكن لم يتم تحديد مقرها حتى الآن.

وأضاف أن "فتحي باشاغا دعي لمحادثات في تركيا، وأن الولايات المتحدة تؤيد تلك المحادثات"، لكنها ليست مبادرة أمريكية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ومستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز عبرت عن عزمها لعب دور مسهل في تلك المرحلة.

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وأعرب نورلاند عن اعتقاده بأنه رغم أن الوضع حتى اللحظة لا يزال متوترا، "هناك جملة من العوامل التي تبقي الأمور تحت السيطرة، أولها وجود رغبة من باشاغا والدبيبة بعدم اللجوء للعنف، فضلا عن المناخ العام الذي عاشته ليبيا على مدار عشر سنوات من التوترات يدفع باتجاه رفض أي محاولة لذلك".

وأكد السفير الأمريكي أن "الشركاء الدوليين يدفعون باتجاه إجراء الانتخابات، ووجدنا نتيجة تعاون مع مصر والمغرب وتركيا والجزائر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا لدعم هذا التوجه"، مشيرا مع ذلك إلى عدم وجود جواب حتى الآن بشأن تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتفاعل مع مبادرة وليامز.

وأعرب نورلاند عن وجود مخاوف لدى واشنطن جراء إغلاق المجال الجوي بين شرق ليبيا وغربها، وقال: "نحن مجموعة من الأطراف الدولية في ليبيا التي نطالب بإعادة فتح المجال الجوي، باعتبار أن أحد الإنجازات التي نعمل عليها منذ سنوات هي توحيد مؤسسات البلاد والسماح بالسفر شرقا وغربا".

وشدد على أن واشنطن ليست لديها خطط للتمدد في ليبيا، موضحا أن "وجود تعاون أمني طبيعي مع ليبيا أمر مهم من خلال حكومة متكاملة تدعونا للانخراط معها، لكن حتى الآن هذا الأمر غير موجود، وبمجرد تشكيل حكومة قائمة موحدة فإننا مستعدون للتعاون".

المصدر: "بوابة الوسط"