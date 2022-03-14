مصر.. تأجيل دعوى وقف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى حتى الـ22 من مايو المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري في مصر تأجيل النظر بالدعوى المقامة من المحامي فهمي بهجت حتى الـ22 من مايو، والتي يطالب فيها بوقف بث برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى.

وطالب بهجت بـ"وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر عن وزير الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالامتناع عن منع شركة "النايل سات" من بيع ترددات لشركة "تي إن هولدنغز" المالكة لقنوات "القاهرة والناس"، مع ما يترتب على ذلك من آثار منها وقف بث برنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه عيسى على ترددات الشبكة.

وأكد أن "البرنامج يشكل خطرا داهما على المجتمع المصري والعالم العربي والإسلامي ويخالف الكود الديني الصادر من المجلس الأعلى للإعلام، مما يؤكد معه توافر حالة الجدية والاستعجال للحكم فيه بصفة مستعجلة".

وطالب بـ"ضرورة وقف بث وإذاعة برنامج "حديث القاهرة"، لاستمراره وتعمده في نشر الأخبار الكاذبة وازدراء الدين الإسلامي وإنكار ثوابته بهدف تحقيق أرباح طائلة من المشاهدات على قناة القاهرة والناس ومواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار إلى أن "عيسى اعتاد في برنامجه الهجوم والإساءة إلى أئمة المسلمين والصحابة وعلى رأسهم الإمام أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس والبخاري وغيرهم، كما أساء إلى سيدات الصعيد ونشر أخبارا كاذبة تتنافى مع عاداتهن وتقاليدهن وأعرافهن وتسئ إلى صورتهن بالمجتمع".

المصدر: RT