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دمشق: لدينا ما يكفي من القمح.. ولن نواجه مشاكل غذائية

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دمشق: لدينا ما يكفي من القمح.. ولن نواجه مشاكل غذائية
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أعلن رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس أن لدى بلاده من القمح ما يكفي إلى ما بعد موسم الحصاد القادم.

وخلال كلمة أمام مؤتمر "الجبهة الوطنية التقدمية" (تحالف بقيادة "حزب البعث العربي الاشتراكي" الحاكم)، قال عرنوس: "لن تكون هناك أي مشكلة غذاء في سوريا، ولدينا من القمح ما يكفي إلى ما بعد موسم الحصاد القادم، إضافة إلى استمرار توريدات القمح والمواد الغذائية الأساسية، مع الإيقاف المؤقت لتصدير عدد من المواد الغذائية المنتجة محليا".

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وأضاف عرنوس أن "تأمين المواد الغذائية من أولى أولويات الحكومة، وكذلك تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمشتقات النفطية وإطلاق الإنتاج في المشاريع المتوسطة والصغيرة.
يذكر أن الجبهة الوطنية التقدمية (تحالف من 9 أحزاب، إضافة إلى اتحاديْ: العمال والفلاحين) بدأت اليوم مؤتمرها الحادي عشر برعاية الرئيس السوري بشار الأسد، وتحت شعار: "جبهتنا في عيدها الذهبي دعامة وحدتنا الوطنية".

المصدر: RT

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