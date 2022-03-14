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اليمن.. مقتل شخصين وإصابة 4 بانفجار في صنعاء

أخبار العالم العربي

اليمن.. مقتل شخصين وإصابة 4 بانفجار في صنعاء
Gettyimages.ru العاصمة اليمنية صنعاء
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أعلنت وزارة الداخلية اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية أن الانفجار الذي شهدته مديرية السبعين في العاصمة صنعاء أدى إلى مقتل شخصين وجرح 4 أشخاص.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري أن الانفجار الذي حدث في شارع ٢٢ مايو أمام فندق الشذروان ناجم عن عبوتين ناسفتين، انفجرتا بشخصين حاولا وضعها أمام الفندق.

وحسب موقع "أنصار الله" قال العجري إن الانفجار أسفر عن مقتل الشخصين وإصابة 4 مواطنين بينهم حارس الفندق وإصاباته بليغة.

وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن ملابسات الجريمة.

المصدر: موقع "أنصار الله" 

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