سعيّد يتفقد أحد المخابز في تونس العاصمة ويستمع لشكاوى المواطنين

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد زيارة تفقدية إلى أحد المخابز بتونس العاصمة، واستمع إلى شكاوي المواطنين عن تدهور القدرة الشرائية وغلاء الأسعار.

ونشرت رئاسة الجمهورية التونسية عبر "فيسبوك" صورة من الجولة، وقالت إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد، أدى اليوم الاثنين 14 مارس 2022، زيارة تفقدية إلى أحد المخابز بتونس العاصمة أين التقى بعدد من المواطنين واطلع على ظروف عملية التزود بالمواد الأساسية".

وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن الوضع في تونس اليوم يستدعي وحدة وطنية حقيقية من أجل خلق الثروة وتعديل البوصلة نحو الخيارات الوطنية، مشددا على أن الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي أمام ما تشهده البلاد من تدهور للوضع الاقتصادي والمقدرة الشرائية للمواطنين وسيضطع بدوره الوطني.

كما كشف عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منير حسين، توسع قاعدة الفقر في تونس لتشمل 4 ملايين مواطن.

المصدر: RT