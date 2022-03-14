السيسي يوجه بعلاج طفل فقد بصره بسبب ورم في المخ

استجاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناشدة والدة طفل فقد بصره إثر إصابته بورم في المخ، ووجه الجهات المعنية بعلاجه.

وروت جدة الطفل مجدي كريم تفاصيل مرضه لوسائل إعلام مصرية، مشيرة إلى أن "مجدي يبلغ 7 سنوات، وأصيب بسخونية في البداية، والأطباء شخصوا الأمر بالتهاب في الحلق، ثم فوجئت بفقدانه البصر في اليوم الرابع، وبعد دخوله العناية المركزة فقد القدرة على الحركة".

وأفادت بأن "الأطباء أخبرونا أن لديه جلطة في العين والشبكية جيدة، مش بيقدر يحرك قدمه، ودائما يبكي من الألم".

وقال والد الطفل: "أعمل سائق على توك توك، كل ما يهمني هو توفير قيمة الدواء المخصص لمجدي".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT