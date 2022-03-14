زعيم "أرض الصومال" يسعى لاعتراف دولي باستقلال الإقليم عن الصومال

حث زعيم إقليم "أرض الصومال" الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي في البلاد المجتمع الدولي على الاعتراف باستقلاله، معلنا فشل المفاوضات مع مقديشو.

وقال موسى بيهي عبدي إنه خلال عقود من المحادثات "أظهرت الصومال افتقارا كاملا للاهتمام بحوار ذي معنى"، ما أجبر "أرض الصومال" على المضي قدما في محاولتها للاعتراف الدولي بها دولة مستقلة.

وفي فعالية استضافتها مؤسسة التراث، وهي مركز أبحاث سياسي محافظ مقره واشنطن، أضاف أن الحوار فشل في تحقيق أهدافه".

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وشدد عبدي، الذي يترأس "أرض الصومال" منذ 2017، على أنه "يسعى في كل المحافل المتاحة" لتأكيد الحكم الذاتي لدولته عن الصومال.

بينما أعرب رئيس المنظمة، كيفن روبرتس، عن اعتقاده بأن "الولايات المتحدة وأرض الصومال يجب أن يكونا شريكين قويين"، وأضاف أنه "في منطقة ابتليت بالعنف وتهديد المتطرفين، تقدم أرض الصومال الهادئة نسبيا للولايات المتحدة إمكانية وجود شراكة مستدامة حقيقية في القرن الإفريقي".

المصدر: "أسوشيتد برس"