مصر.. تغريم مواطن شتم رئيسة مدينة قها على "فيسبوك"

قضت محكمة جنايات بنها في محافظة القليوبية المصرية بتغريم مواطن بـ20 ألف جنيه، أدين بسب وقذف رئيسة مدينة قها أمل فوزي على "فيسبوك".

وتضمن أمر الإحالة أن المشكو في حقه عماد ح. ش. ارتكب جريمة قذف في حق موظفة عمومية، رئيس مدينة قها، بنشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "عيب عليكي"، تضمنت طعنا في أعمالها الوظيفية بسوء نية، ناسبا إليها ارتكاب جريمتي الرشوة واستغلال النفوذ.

وثبت من التحقيقات التي أجرتها النيابة المختصة على التدوينات والمنشورات، محل الشكوى، تضمنها لعبارات قذف في حق الشاكية، حيث ثبت ببيان الحالة الوظيفية للشاكية، أنها تشغل وظيفة رئيس مدينة قها، وقت النشر، كما تبين أن المتهم قرر استخدام الحساب الخاص به على "فيسبوك"، والمسجل باسم شركته، وقيامه بنشر التدوينات محل الشكوى.

وكانت أمل فوزي، رئيس مدينة قها، قد تقدمت ببلاغ للجهات المختصة، اتهمت فيها المتهم باستخدام صفحته على موقع "فيسبوك"، لنشر تدوينات أورد فيها عبارات تضمنت قذفا وسبا في حقها، وذلك في غضون شهر مارس 2020، وأسند إليها ارتكاب جريمتي الرشوة واستغلال النفوذ، وبإحالة المتهم لمحكمة جنايات بنها، قضت بتغريمه 20 ألف جنيه.

المصدر: "الوطن"