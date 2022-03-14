السودان.. أحكام بالسجن لضباط بارزين أدينوا بمحاولة انقلاب

قضت محكمة عسكرية سودانية بسجن رئيس الأركان السابق 9 سنوات و5 من كبار الضباط 5 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بتدبير محاولة انقلاب عسكري عام 2019.

والضابط الكبير الذي أصدرت محكمة في العاصمة الخرطوم، اليوم الاثنين، حكما بحقه هو الفريق أول هاشم عبد المطلب بابكر وحسب المسؤولان العسكريان فإن المحكمة خفضت رتبته أيضا إلى الفريق الركن، وهي رتبته السابقة.

وقبل ثلاث سنوات، أصدر المجلس العسكري الانتقالي الذي استولى على السلطة بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، قرارا بتعيين بابكر رئيسا للأركان.

تعود القضية إلى يوليو 2019، بعد ثلاثة أشهر من الإطاحة الجيش بالبشير، وسط انتفاضة شعبية مناهضة لحكمه المدعوم من الإسلاميين.

وقال الجيش السوداني الذي يتولى الحكم حاليا إن "المحاولة الفاشلة كانت تهدف لإفساد اتفاق لتقاسم السلطة بين الجنرالات والحركة المؤيدة للديمقراطية التي تقود الانتفاضة".

مع ذلك، ألغى انقلاب عسكري في أكتوبر الماضي تقاسم السلطة وعرقل الانتقال الديمقراطي الهش في السودان، الذي واجه أيضا تحديات أمنية واقتصادية شاقة منذ الإطاحة بالبشير.

المصدر: AP