الحكومة الليبية الجديدة تصدر "المنشور رقم 1"

أصدر وزير التخطيط والمالية في حكومة فتحي باشاغا الليبية الجديدة أسامة حماد المنشور رقم (1) الذي تضمن عددا من الخطوات بينها منح 50 ألف دينار لكل أسرة.

إقرأ المزيد

وحسب النص الذي نشره "المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية" عبر صفحته التي أنشئت اليوم، فقد تضمن المنشور الخطوات التي ستقوم بها الوزارة في الفترة القادمة، وأبرزها:

ـ تنفيذ قانون البرلمان بشأن منحة دعم الأسر الليبية بـ50 ألف دينار للأسرة.

ـ تتولى الوزرات المستحدثة والهيئات والمؤسسات العامة إعداد مقترح مشاريع ميزانياتها وإحالتها لوزارة المالية والتخطيط وذلك وفقا للتحديث الذي طرأ على الهيكلية الإدارية للحكومة.

ـ بذل المزيد من الجهد في سبيل جباية الإيرادات وتحصيلها.

ـ دعم المؤسسة الوطنية للنفط.

ـ استكمال وإنجاز مشروع قانون توحيد جدول مرتبات العاملين بالدولة، وإنهاء حالة التفاوت.

إضافة إلى دعم المستشفيات، والمراكز الصحية، والأندية الرياضية، وصيانة المدارس والمنشآت الرياضية، والمراكز المتخصصة في علاج الأورام والكلى والتوحد ودعم مركز متخصص لزراعة الأطراف الصناعية.

وكانت صفحة المكتب الإعلامي ذكرت تصريحات رئيس الحكومة الليبية الجديد، فتحي باشاغا، لصحيفة "فاينانشيال تايمز" ومنها أن حكومته ستصل العاصمة طرابلس خلال الأيام القليلة المقبلة "بأكثر الطرق الممكنة سلميا"، وأكد أنه "لن تكون هناك حكومة موازية أخرى".

المصدر: RT