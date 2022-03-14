عبد الملك الحوثي: الحرب الاقتصادية تهدف إلى تعذيب الشعب ورفع مستوى معاناته

قال زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عبد الملك بدر الدين الحوثي، إن "العدوان صنع معاناة كبيرة لشعبنا في الحصول على المشتقات النفطية وإن وصلت فأسعار مرتفعة".

وأضاف الحوثي: "لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء استمرار الحصار"، معتبرا أن "الحرب الاقتصادية تهدف إلى تعذيب الشعب ورفع مستوى معاناته".

وأشار إلى أنه "منذ بداية العدوان وإلى اليوم يتعمد العدو ارتكاب الجرائم ومضايقة الشعب اليمني بالحصار"، داعيا إلى "تعزيز وتقوية الأمن والاستقرار في محافظة البيضاء والتعاون بين الأهالي والدولة".

وأكد الحوثي أنه "علينا أن نسعى جميعا للتصدي لكل محاولات التفرقة، وأن نسعى نحو الأخوة والاعتصام"، معلنا "أننا نمد يد الإخاء والتعاون والتفاهم لكل أبناء شعبنا".

ولفت إلى أن "السلطات السعودية والإماراتية لديها تحالفات معلنة مع أمريكا وإسرائيل".

المصدر: RT