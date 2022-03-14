أبو الغيط: الانتخابات النيابية اللبنانية محطة مهمة على طريق الاستقرار

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية الانتخابات النيابية اللبنانية بالنسبة لاستقرار لبنان والدفع بجهود تحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية.

وأفادت الجامعة العربية في بيان بأن أبو الغيط الذي يزور لبنان في إطار مشاركته في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي يجري إطلاقه غدا بمنظمة الاسكوا التابعة للأمم المتحدة، أجرى لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تناولت مجمل الأوضاع في المنطقة العربية وتداعيات الوضع الدولي الناجم عن الحرب الأوكرانية على الأزمات المتفاقمة في المنطقة، بما في ذلك الآثار المحتملة لأزمة النزوح الأوكراني على مستوى الدعم الدولي المقدم لمواجهة أزمة النازحين واللاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم.

RT

وحسب البيان فإن الأمين العام للجامعة، أكد على أن إجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها من شأنه أن يعزز الاستقرار في لبنان وأن يسمح بفتح باب أمل للشعب بامكانية البدء في مرحلة جديدة من الإصلاحات الضرورية، معربا عن استعداد الجامعة العربية للمشاركة في الرقابة على العملية الانتخابية، إذا رغب لبنان في ذلك.

واستشعر أبو الغيط عزم القيادات الثلاثة على إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري الهام في موعده، ودعا الى الاسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب اللبناني واستعادة ثقة المجتمع الدولي بما يفتح الطريق أمام تدفق المساعدات الدولية الى لبنان، معربا عن تطلعه لأن يواصل لبنان جهوده على صعيد رأب الصدع في العلاقة بمحيطه العربي، لاسيما تصويب العلاقة مع دول الخليج، ومواصلة التعاطي الإيجابي مع المبادرة الكويتية في هذا الصدد.

ناصر حاتم- القاهرة

المصدر: RT