اتحاد الشغل التونسي: لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام تدهور الوضع الاقتصادي (فيديو)

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن الوضع في تونس اليوم يستدعي وحدة وطنية حقيقية من أجل خلق الثروة وتعديل البوصلة نحو الخيارات الوطنية.

وأفاد في تصريح صحفي خلال إحياء الذكرى 23 لوفاة الزعيم الوطني والنقابي الحبيب عاشور، بأن الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي أمام ما تشهده البلاد من تدهور للوضع الاقتصادي والمقدرة الشرائية للمواطنين وسيضطع بدوره الوطني.

وذكر أمين عام المنظمة الشغيلة أن مجمعي القطاع العام والوظيفة العمومية سيجتمعان خلال الفترة القادمة، للتباحث في تداعيات المنشور رقم 20 الذي أصدرته الحكومة، وأثر بشكل كبير على المفاوضات الإجتماعية سواء في القطاع العام أو في قطاع الوظيفة العمومية.

وبين أن مخرجات هذه الاجتماعات سيتم رفعها إلى الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد لاتخاذ ما تراه مناسبا، مضيفا بالقول "لكل حادث حديث".

وردا على سؤال تعلق بالحملة التي تم إطلاقها للتصدي للمحتكرين، أكد الطبوبي على ضرورة الفضل بين العاملين ضمن مسالك التوزيع القانونية والمحتكرين وعدم وضع الجميع في خانة المحتكربن، وفق تقديره.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية