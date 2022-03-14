لبنان.. ميقاتي يعلن انسحابه من الترشح للانتخابات النيابية

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم انسحابه من الترشح للانتخابات النيابية، وذلك قبل يوم من إغلاق باب الترشح للانتخابات المزمعة في الـ15 من مايو المقبل.

وأعلن ميقاتي عن قراره في بيان، قائلا: "تشكل الانتخابات النيابية محطة أساسية في مسار العمل البرلماني الذي يتميز به لبنان. وفي هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها وطننا، تنظر الغالبية الساحقة من اللبنانيين الى هذا الاستحقاق، بكونه معبرا ضروريا لنقل لبنان من مرحلة الى أخرى وتجديد الحياة السياسية على نحو متقدم. من هذا المنطلق، واحتراما لرأي شريحة واسعة من اللبنانيين تطالب بالتغيير، والتزاما بأحكام الدستور والقوانين، وتجاوبا مع رغبة أصدقاء لبنان وأشقائه، تعهدت حكومتنا بإجراء الإنتخابات في موعدها في الخامس عشر من أيار المقبل وإتمامها بكُل نزاهة وشفافية وتوفير السُبل كافة لنجاحها".

وأضاف: "قبل ساعات من موعد إقفال باب الترشح فإنني أجدد دعوتي لجميع الراغبين بخوض هذا الاستحقاق إلى التقدّم بترشيحاتهم"، داعيا اللبنانيين إلى "الإقبال على الاقتراع، لأن التغيير الحقيقي المنشود يبدأ في صناديق الاقتراع، وليس فقط في التعبير عن الرأي عبر الأعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وفي الساحات".

وشدد على أن "كل ورقة إنتخابية توضع في الصندوق قادرة على إحداث التغيير المنشود"، وتوجه إلى أهالي مدينة طرابلس (الدائرة الانتخابية التي يترشح عنها)، قائلا: "ما يجمعنا هي العائلة والأخوة الصادقة والقواسم المشتركة وتاريخ من القيم والمبادئ، وما يربطنا مشوار عمر ومحبة وتضامن وأخوّة سبق العمل السياسي".

المصدر: "lebanon debate" + "صوت المدى"