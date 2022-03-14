بغداد توجه بمنع ظهور دبلوماسي إيراني سابق على وسائل الإعلام العراقية

وجهت السلطات العراقية بمنع استضافة دبلوماسي إيراني سابق يظهر بصفة "محلل" سياسي على وسائل الإعلام المحلية.

وأظهرت وثيقة صادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، منع أمير موسوي وهو إيراني الجنسية من الظهور على وسائل الإعلام العراقية.

ويأتي هذا القرار بعد أن ظهر أمير موسوي في مقابلة تلفزيونية على قناة "العهد" العراقية وهو يحذر سلطات إقليم كردستان العراق من ضربات جديدة قد تنفذها إيران ما "لم تعالج وجود مقار الموساد الإسرائيلي في أربيل" على حد وصفه.

المصدر: RT