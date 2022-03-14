وزيرا خارجية تركيا وقطر يجريان مباحثات عبر الهاتف

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان بأن تشاووش أوغلو أجرى اتصالا بنظيره القطري، فيما لم يتطرق البيان إلى ما بحثه الوزيران خلال الاتصال.

يذكر أن وزير الخارجية القطري أجرى في وقت سابق اليوم مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو.

وقال لافروف إنه سيطلع نظيره القطري، بالتفصيل على الجهود التي تبذلها موسكو لحل المسائل العالقة حول الوضع في أوكرانيا.

المصدر: "الأناضول" + RT