مجلس الشيوخ المصري: الدولة تواجه حربا جديدة

قال وكيل مجلس الشيوخ في مصر بهاء أبو شقة، إن الدولة تواجه تحديات تتعلق بحروب الجيل الرابع وحروب السوشيال ميديا الأمر الذي يتطلب مواجهتها عبر آليات متعددة ومنها الإعلام.

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ودعا أبو شقة إلى مواجهة التطرف وتحديث الخطاب الديني بشكل متطور بما يحقق المصلحة الدولة العليا ويواجه تحديات المشكلة السكانية.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أسامة منتصر: "لقد كثفت لجنة الدفاع والأمن القومي فكرها وجهودها للدراسة العلمية الشاملة والمتضمنة كل المجالات التي تؤسس عليها قواعد بناء الجمهورية الجديدة في مصر الحديثة".

وقال منتصر خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن تعزيز الوعي والانتماء الوطني يتجسد فيه كل مقومات ودعائم الأمن القومي حيث يشمل الأمن القومي كل مناحي الحياة، فالقضية السكانية والتعليم والصحة والتنمية والأمن الغذائي والزراعة والتكنولوجيا والثقافة والمعرفة والشباب والرياضة والمرأة والتنمية المستدامة والتعمير والبناء والتحول الرقمي والزراعة والطرق والمحاور والإعلام كلها ذات أهمية حيوية للأمن القومي.

المصدر: مصراوي