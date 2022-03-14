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الحوثيون يعلنون مقتل "أكثر من 80 سودانيا و15 جنديا سعوديا" بمدينة حرض الحدودية

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون مقتل
Gettyimages.ru
الحوثيون يعلنون مقتل أكثر من 80 سودانيا و15 جنديا سعوديا بمدينة حرض الحدودية
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أعلن الحوثيون يوم الاثنين مقتل "أكثر من 80 سودانيا و15 جنديا سعوديا بعملية عسكرية نفذوها في مدينة حرض الحدودية".

وأفاد مصدر عسكري لقناة "المسيرة" بأنهم قاموا بتطهير عشرات المواقع والقرى غرب مدينة حرض خلال العملية الواسعة على مواقع التحالف العربي.

وصرح المصدر العسكري بأن "العملية العسكرية استمرت غرب حرض يومين كاملين سيطر المجاهدون خلالها على مساحة تقدر بـ54 كم مربع".

وأكد المصدر العسكري مصرع وإصابة أكثر من 500 عنصر من المقاتلين من الجنسيتين السودانية والسعودية.

وأوضح المصدر أنهم استحوذوا على عتاد عسكري كبير منه مدرعات ودبابات وأطقم عسكرية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة خلال العملية غرب حرض.

المصدر: قناة "المسيرة" اليمنية

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