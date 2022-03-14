القضاء اللبناني يصدر قرارا بحق عدد من المصارف ومجالس إدارتها

أصدر القضاء اللبناني قرارا، قضى بوضع إشارة منع تصرف على ممتلكات وأسهم 5 مصارف و35 من مجالس وأعضاء إدارتها، في الشكوى المقدمة ضد المصارف بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.

وتضمن القرار الصادر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون وضع إشارة على "العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية، العائدة لمصارف بنك بيروت وبنك عودة وبنك لبنان والمهجر وبنك البحر المتوسط وبنك سوسييته جنرال، كما على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف".

وقد صدر القرار في الشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لـ"مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام" وآخرين ضد المصارف بجرائم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال وغيرها من الجرائم.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"