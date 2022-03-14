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برلمانية عراقية بعد مشادة مع زميلها: هددني بالقتل (فيديو)

أخبار العالم العربي

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أكدت البرلمانية العراقية عائشة المساري، اليوم الاثنين، أن زميلا لها في مجلس النواب هددها بالقتل.

وظهرت المساري وهي ممثلة عن بغداد في ضمن تحالف "السيادة" في مقطع فيديو، وهي تتحدث عن زميل لها هددها خلال تواجدهما للاطلاع على خدمات إحدى مناطق العاصمة.

وقبل الفيديو الذي ظهرت فيه المساري، حدثت مشادة كلامية بين حمايتها وحماية النائب عن "الكتلة الصدرية" علي الساعدي في منطقة (بوب الشام) شمالي بغداد.

ولم يصدر أي تعليق بعد من النائب الصدري علي الساعدي.

المصدر: RT

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