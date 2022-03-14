سوريا.. مقتل 3 أطفال جراء انفجار لغم في مدينة حلب

أفادت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا بمقتل ثلاثة أطفال جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في حي الصاخور، في شمالي شرقي مدينة حلب.

وذكرت الهيئة أن "ثلاثة أطفال استشهدوا جراء انفجار لغم من مخلفات المجموعات الإرهابية المسلحة في حي الصاخور بحلب".

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها من المناطق التي كانت تنتشر فيها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي.

المصدر: التلفزيون السوري