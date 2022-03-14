العراق.. محتجون في المثنى يقطعون الطرق بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بأن العشرات من سكان محافظة المثنى جنوبي البلاد، قطوا طريقا دوليا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وسوء الخدمات.

وذكر مراسلنا، أن سكان منطقة الخضر في المثنى خرجوا في تظاهرة لليوم السادس على التوالي وهم يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير الخدمات.

وأضاف، أن المتظاهرين قطعوا طريقا دوليا بعد حرق إطارات السيارات فيه ومنع العجلات من المرور عليه.

وقبل أيام ذكر مراسل RT أن المحتجين في المثنى هددوا بـ"شل" حركة الطرق ومؤسسات الدولة ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم.

يذكر أن محافظة المثنى هي المحافظة الأعلى بنسبة الفقر بين المحافظات العراقية، حيث وصلت نسبة الفقر فيها إلى 52.5%.

المصدر: RT