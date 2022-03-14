رجال أعمال مغاربة يزورون مواقع صناعية بتل أبيب لجلب الاستثمارات

بدأ وفد مغربي اليوم الاثنين، زيارته إلى إسرائيل بسلسلة لقاءات مع مسؤولين اقتصاديين في تل أبيب، من أجل استكشاف البيئة الاقتصادية في أفق توقيع اتفاقيات وشراكات تعاون بين الجانبين.

ووفقا لما نقله موقع "هسبريس" المغربي عن مصادر مطلعة، فإن البعثة المغربية تتألف من أكثر من 70 ممثلا من مختلف القطاعات منها السياحة والزراعة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والصحة والتمويل والتأمين والطاقة المتجددة والنسيج، والتي يترأسها شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب "الباطرونا"، ستزور مواقع صناعية وزراعية في عدد من المدن الإسرائيلية ابتداء من اليوم، بالإضافة إلى عقد اجتماعات B2B مع مسؤولين حكوميين وخواص ومنظمة أرباب العمل والأعمال الإسرائيلية (IEBO).

وزار الوفد المغربي، المقر الرئيس لشركة "ستارتاب" حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين نظامي الابتكار المغربي والإسرائيلي وتوحيد الجهود للاستفادة من تعاون الشركات الناشئة وتعزيز مبادرات الابتكار المفتوحة بين الجانبين.

وقال المصدر إن "هدف البعثة هو التعريف بالمؤهلات المغربية وفرص الاستثمار التي تتيحها المملكة، بالإضافة إلى التعرف على بيئة الاستثمار في إسرائيل وجل الرّساميل الأجنبية وفتح مكاتب اقتصادية في المغرب"، مشيرا إلى أن هذه الزيارة "تهدف إلى بناء شراكات تجارية مربحة للجانبين مع نظرائنا الإسرائيليين من شأنها أن تحقق النمو لشركاتنا الوطنية".

وعرفت المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل ارتفاعا ملموسا يقدر بـ50 بالمئة، إذ انتقلت من 14.9 مليون دولار إلى 20.8 مليون دولار، وفقا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن الرباط وتل أبيب وقعتا على أزيد من 20 اتفاقية تغطي مجالات مختلفة وتروم فتح وتفعيل تمثيليات دبلوماسية، وإحداث منصة للحوار والتعاون تضم خمس مجموعات عمل قطاعية، وفتح قنوات التواصل بين مجتمعات الأعمال، علاوة على إطلاق نحو 20 رحلة جوية تديرها شركتا طيران إسرائيليتان.

المصدر: "هسبريس"