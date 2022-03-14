أكثر من 9 آلاف مواطن مغربي يغادرون أوكرانيا

بلغ عدد المغاربة الذين غادروا أوكرانيا ما يفوق 9 آلاف مواطن منذ 14 فبراير، وهو تاريخ أول بلاغ لسفارة المغرب في أوكرانيا، دعا المواطنين إلى المغادرة.

وأفادت مصادر دبلوماسية لموقع "هسبريس" بأنه بعد مرور 16 يوما من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "تمكن جميع المواطنين المغاربة تقريبا من مغادرة البلاد"، مبينة أن "عدد المواطنين الذين غادروا أوكرانيا منذ بدء العملية يوم 24 فبراير فاق الـ7 آلاف".

وأوضحت المصادر أن "الفرق القنصلية المتواجدة على طول المعابر الحدودية الأوكرانية مع الدول المجاورة لم تسجل منذ أيام أي وصول للمغاربة، وأن آخر مجموعة وصلت في 9 مارس الجاري، وضمت 35 مواطنا مغربيا كانوا محاصرين في مدينة سومي".

المصدر: "هسبريس"