مسؤول مصري سابق: اكتشفت أن العالم كله "مفعول به" وليس العرب وحدهم وأنا الآن بت أميل إلى موقف بوتين

أكد نائب رئيس مباحث أمن الدولة المصري الأسبق اللواء خيرت شكري، أنه "يوميا يخرج علينا الصندوق الأسود لحرب الفضائح بأوكرانيا".

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وقال إن "الصندوق الأسود يخرج علينا بكوارث وأسرار تكشف حقائق لأحداث وقعت ولم يكن لها تفسير، أو مؤامرات تحاك ضد العالم بأرادة أمريكية، استخدمت فيها كل الأليات القذرة، التي أوصلت الواقع الذي يعيشه العالم إلى المشهد الحالي الذي نراة الآن".

وأشار إلى "وجود منشآت كارثية لأبحاث بيولوجية في أوكرانيا تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، ولا نعلم ماذا بداخلها يدبر لتدمير العالم شيء كارثي وصادم".

وتابع: "لقد اكتشفنا أن العالم كله "مفعول به" وليس العرب وحدهم، فلن أنسى كيف تمكن فيروس كورونا من منع مواطني العالم كله من الخروج الى الشوارع (قعد شعوب العالم في بيوتهم)، وكنا نسأل من الفاعل، ونشاهد تبادل الاتهامات بين الصين وأمريكا، اليوم وبعد ما فجره الصندوق الأسود من معلومات كارثية، فعلى الولايات المتحدة الأمريكية توضيح حقيقة ما يثار".

وأكد أن "اليوم وبعد مرور فترة من الوقت على الغزو الروسي لأوكرانيا، ورفضي لفكرة الغزو أو الحرب، أيا كان المسمى أو التوصيف أجد نفسي بعد حرب الفضائح، أميل للموقف الروسي في حقه المشروع لتأمين حدوده و الدفاع عن أمنه القومي، وأتمنى ألا يكون مستنقع وقع فيه بوتين، على الأقل نحن أمام فرصة كعرب نخرج منها من دايرة "المفعول به" التي كانت تلازمنا السنيين الطويلة الماضية".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT