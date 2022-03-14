رئيس الوزراء الفلسطيني: نسعى لضمان الأمن الغذائي وتوفير السلع للمواطنين

أكدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أنها ستناقش توصيات خلية الأزمة لضمان الأمن الغذائي وتوفير السلع بأسعار تراعي ظروف أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتيه، في مستهل جلسة الحكومة، إن "الحكومة ستناقش توصيات خلية الازمة (الحكومة والقطاع الخاص) لضمان الأمن الغذائي وتوفير السلع بأسعار تراعي ظروف أبناء شعبنا وارتدادات الحرب على أوكرانيا".

ولفت، إلى أنه تم اجلاء كل من طلب من أبناء الجالية الفلسطينية المغادرة من هناك، وانتقلوا بسلاسة وسلام إلى الدول المجاورة".

وفي سياق آخر، دعا جميع القوائم التي تشارك في الانتخابات المحلية، إلى تجسيد لغة الاحترام والالتزام بشروط ومعايير الدعاية الانتخابية بما يحفظ مبادئ الديمقراطية والسلم الأهلي والنسيج المجتمعي".

ودان اشتيه، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على "ما يسمى "قانون الجنسية" الذي يمنع لم شمل عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر".

ويناقش مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم شراء لقاحات بيطرية وعطاءات في قطاع الطاقة المتجددة، وقضايا متعلقة بأملاك الفلسطينيين في القدس الغربية، وإعلان منطقة جبل قرنطل منطقة تطوير حضري، وقوانين متعلقة بسلطة الأراضي ونظام استثمار أراضي وأملاك الدولة، ومشروع نظام الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص، وسيرتكز النقاش في الجلسة على عملية التربية والتعليم في فلسطين.

المصدر: "القدس"