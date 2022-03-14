 
مباشر

بعد أزمة قرداحي.. وزير الإعلام اللبناني الجديد: ألتزم سياسة النأي بالنفس عن الخلافات العربية-العربية

أخبار العالم العربي

بعد أزمة قرداحي.. وزير الإعلام اللبناني الجديد: ألتزم سياسة النأي بالنفس عن الخلافات العربية-العربية
Globallookpress Carsten Reisinger / Source: imageBROKER.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/slfd

أكد وزير الإعلام اللبناني الجديد، زياد مكاري، التزامه بمواقف الحكومة خصوصا سياسة النأي بالنفس عن الخلافات العربية العربية.

إقرأ المزيد
لبنان.. وزير جديد للإعلام خلفا لقرداحي
لبنان.. وزير جديد للإعلام خلفا لقرداحي

وخلال حفل التسليم والتسلم في وزارة الاعلام، أشار زياد مكاري، إلى "التزامه بسياسة النأي بالنفس عن الخلافات العربية العربية، التي تهدف الى ترسيخ وحدة لبنان الداخلية من جهة والى صون وتمتين وتحسين علاقاتنا مع الدول العربية من جهة أخرى".

وأضاف مكاري: "التمسك بحرية التعبير، وضرورة أن تصب في مصلحة المواطن وفي مصلحة لبنان الذي يمر في مرحلة حرجة من تاريخ". 
 
وتابع: "أتمنى أن ترتقي المساحة الإعلامية الانتخابية لمصاف الخطاب العقلاني والبناء، عوضا عن سياسات نكئ الجراح، ونبش الماضي الأسود البغيض وسياسات الهويات التي تضعنا في خانات ومواقف جامدة لا يمكن لنا من خلالها تأمين الاستقرار الكفيل بالخروج من القعر الذي وصلنا إليه".

وكان وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، قد استقال بعد  أن أثار أزمة بين لبنان والخليج، عقب تصريحاته عن حرب اليمن بوصفها "عبثية"، ما أدى إلى تدهور العلاقات مع معظم دول مجلس التعاون الخليجي.

إقرأ المزيد
قدم تفسيرا للموقف السعودي من تصريحاته.. قرداحي:
قدم تفسيرا للموقف السعودي من تصريحاته.. قرداحي: "لم أقل إلا الحق"

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا