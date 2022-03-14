بعد أزمة قرداحي.. وزير الإعلام اللبناني الجديد: ألتزم سياسة النأي بالنفس عن الخلافات العربية-العربية

أكد وزير الإعلام اللبناني الجديد، زياد مكاري، التزامه بمواقف الحكومة خصوصا سياسة النأي بالنفس عن الخلافات العربية العربية.

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وخلال حفل التسليم والتسلم في وزارة الاعلام، أشار زياد مكاري، إلى "التزامه بسياسة النأي بالنفس عن الخلافات العربية العربية، التي تهدف الى ترسيخ وحدة لبنان الداخلية من جهة والى صون وتمتين وتحسين علاقاتنا مع الدول العربية من جهة أخرى".

وأضاف مكاري: "التمسك بحرية التعبير، وضرورة أن تصب في مصلحة المواطن وفي مصلحة لبنان الذي يمر في مرحلة حرجة من تاريخ".



وتابع: "أتمنى أن ترتقي المساحة الإعلامية الانتخابية لمصاف الخطاب العقلاني والبناء، عوضا عن سياسات نكئ الجراح، ونبش الماضي الأسود البغيض وسياسات الهويات التي تضعنا في خانات ومواقف جامدة لا يمكن لنا من خلالها تأمين الاستقرار الكفيل بالخروج من القعر الذي وصلنا إليه".

وكان وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، قد استقال بعد أن أثار أزمة بين لبنان والخليج، عقب تصريحاته عن حرب اليمن بوصفها "عبثية"، ما أدى إلى تدهور العلاقات مع معظم دول مجلس التعاون الخليجي.

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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام