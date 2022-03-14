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انطلاق تمرين ثنائي بين القوات الجوية السعودية والأمريكية (صور)

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انطلاق تمرين ثنائي بين القوات الجوية السعودية والأمريكية (صور)
AP Hassan Ammar
مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو السعودي
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن انطلاق مناورات التمرين الثنائي للجاهزية القتالية الاستراتيجية (ACE) وتكامل الدول الشريكة (PNI) بين القوات الجوية السعودية والأمريكية.

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وأشارت وزارة الدفاع إلى أن التمرين شاركت فيه طائرات "F15 SA" وطائرات "F15 C" من الجانب السعودي، وطائرات (F16) وطائرات (F18) من الجانب الأمريكي، بقاعدة الملك فيصل بالقطاع الشمالي.

وأوضحت "الدفاع السعودية" أن التمرين "يهدف إلى تعزيز القتال السريع، وجهود تكامل الدول الشريكة مع القوات الجوية الأمريكية، واستمرار التعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

المصدر: إعلام سعودي

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