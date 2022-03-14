إسرائيل تستأنف أعمال تجريف الأراضي في النقب

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بأن السلطات الإسرائيلية ستستأنف أعمال غرس أو تجريف الأراضي في النقب قريبا.

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وقالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، إن وزير البناء والإسكان زئيف ايلكين اتخذ قرارا بهذا الشأن، بعد محادثات أجراها في كتلته (تكفا حداشا) وفي أوساط الائتلاف الحكومي.

وكان مئات السكان البدو قد خرجوا في مظاهرات عنيفة فبل نحو شهرين، احتجاجا على أعمال التجريف والغرس التي قامت بها "الكيرن كييمت" - الصندوق القومي اليهودي في مناطق مختلفة بالنقب على أراض تابعة للدولة.

وردا على ذلك قاطعت القائمة العربية الموحدة التصويت على مشاريع القوانين في الكنيست في تلك الفترة.

ونقلت الهيئة عن مصادر ائتلافية، أن عودة هذا الموضوع إلى الواجهة مجددا في هذه الفترة سببه، من جملة ذلك، خروج الكنيست في عطلة، وبالتالي يتعذر على القائمة العربية الموحدة مقاطعة التصويت.

المصدر: "مكان"