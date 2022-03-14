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السفير الأمريكي بالأردن يطلب من قناة محلية التقليل من نقل أخبار "روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

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السفير الأمريكي بالأردن يطلب من قناة محلية التقليل من نقل أخبار
Sputnik
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طلب السفير الأمريكي في الأردن هنري ووستر، بشكل وُصف بأنه صريح وواضح، تقليل مشاركة الأخبار الروسية وخصوصا قناة روسيا اليوم وسبوتنيك.

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وذكرت  وكالة عمون الإخبارية أن رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في الأردن قال خلال مقابلة مع قناة "رؤيا" التلفزيونية: "سأكون سعيدا للغاية برؤية مشاركة أقل على قناتكم لروسيا اليوم وسبوتنيك ولكن على الرغم من ذلك، إنه شرف عظيم أن أتواجد معكم."

ملاحظة:(هذا الكلام ورد في نهاية المقابلة في الدقيقة الأخيرة)


وأوضحت الوكالة أن المقابلة المشار إليها، تطرقت إلى عدة مواضيع أهمها، العلاقات الأمريكية الأردنية، والمساعدات الأمريكية للأردن، والحرب في أوكرانيا والموقف الأمريكي من هذه الحرب.

المصدر: عمون

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