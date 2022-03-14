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أبو الغيط بعد لقاء عون: في لبنان أوضاع ضاغطة نتيجة اللاجئين العرب على أرضه

أخبار العالم العربي

أبو الغيط بعد لقاء عون: في لبنان أوضاع ضاغطة نتيجة اللاجئين العرب على أرضه
Globallookpress Dalati Nohra / Source: Xinhua
الرئيس اللبناني ميشال عون والأمين العام بجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
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استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ، في القصر الجمهوري ببعبدا.

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وبعد هذا اللقاء، قال أحمد أبو الغيط: "وجدت الكثير من التصميم لدى الرئيس عون على المضي في الانتخابات لاستقرار لبنان واستعادة أوضاعه، وبحثنا في ملف النازحين السوريين".

وأضاف أبو الغيط: "أبلغت الرئيس عون أن هناك اجتماع وزاري تشاوري قادم للوزراء العرب في بيروت في منتصف العام".

وأكمل: "هناك ازمة أوكرانية، ولكن هذا لا يجب أن ينسي العالم أن هناك في لبنان أوضاعا ضاغطة نتيجة اللاجئين العرب على الأرض اللبنانية".

المصدر: "الجديد"

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