واشنطن تدين القصف الإيراني لأربيل

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن بلاده تدين مع رئيس الوزراء العراقي وقادة كردستان، القصف الإيراني لمدينة أربيل.

وشدد على أن هذه الأطراف ستعمل على محاسبة إيران وتحميلها المسؤولية.

وأشار سوليفان إلى أن الولايات المتحدة تدين الهجوم الصاروخي على كردستان. وأكد أن قصف هذه المنطقة السكنية في اربيل كان "بدون اي مبرر".

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وأضاف المستشار الأمريكي: "استنكرت الولايات المتحدة ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وزعماء كردستان - الرئيس نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء مسرور بارزاني، هذا التعدي على سيادة العراق وإقليم كردستان. سندعم الحكومة العراقية في محاسبة إيران وسندعم شركاءنا في الشرق الأوسط، لمواجهة مثل هذه التهديدات من جانب إيران".

في وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل أمس، وقال إنه تمكن من ضرب قواعد إسرائيلية سرية في كردستان، لكن السلطات المحلية شددت على أنه لم تكن هناك قواعد إسرائيلية في المنطقة، وعلى أن الصواريخ أصابت منطقة سكنية، حيث يتم بناء مجمع جديد للقنصلية الأمريكية العامة.

من جانبها، طالبت السلطات العراقية، الجانب الإيراني بتقديم توضيح بخصوص قصف كردستان العراق، وسلمت مذكرة احتجاج بشأن ذلك إلى السفير الإيراني في بغداد.

المصدر: نوفوستي