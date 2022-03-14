العراق.. القبض على امرأة تتاجر بالبشر ولصّ سرق مبلغا كبيرا من الدولارات في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية القبض على مشبوهة بالاتجار بالبشر ولص سرق 8 ملايين دينار (5500 دولار) في بغداد.

وذكرت الخلية في بيان لها أن "مفارز قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في منطقة الكرخ التابعة لمديرية مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على متهمة مطلوبة عن قضية المتاجرة بالبشر، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق، والذي قرر توقيفها وفق أحكام المادة 6 من قانون الاتجار بالبشر".

وأفادت الخلية "بتمكن مفارز مكتب مكافحة إجرام منطقة الحرية من القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 8 ملايين دينار عراقي مع أجهزة موبايل من داخل دراجة نارية ضمن منطقة الحرية ببغداد".

وأشارت على أنه "تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

المصدر: "السومرية"