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السودان.. ضبط كميات كبيرة من الحشيش

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السودان.. ضبط كميات كبيرة من الحشيش
Gettyimages.ru
الشرطة السودانية
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ضبطت السلطات الأمنية السودانية كميات كبيرة من الحشيش في ولاية شمال كردفان قادمة من ولاية دارفور في طريقها إلى مدينة أم درمان.

وضبطت إدارة مكافحة المخدرات في الولاية سيارة بمنطقة غدير البول الوعرة بداخلها عدد11 هاتف خليوي يحتوي على 6949 رأس حشيش قادمة من ولايات دارفور في طريقها لمدينة أمدرمان.

وقال عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير شرطة الولاية في بيان لها إن هذه العملية تأتي في إطار حملات "أمان الغره" بولاية شمال كردفان، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة مكافحة المخدرات.

وأضاف أن قوات المكافحة تعاملت بمهنية واحترافية عالية في هذا الإنجاز الكبير، مؤكدا أن المخدرات تمثل آفة العصر والمهدد الأكبر لعقول الشباب سواعد التنمية وأمل المستقبل.

وشدد على  حرص شرطة الولاية على محاربة المخدرات بكافة أشكالها وملاحقة الشبكات الاجرامية الخاصة بها وتقديم المتورطين للعدالة.

المصدر: "السودان اليوم" 

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