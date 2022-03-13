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لم يتطرق لهجوم أربيل.. اتصال هاتفي بين الكاظمي وبلينكن

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لم يتطرق لهجوم أربيل.. اتصال هاتفي بين الكاظمي وبلينكن
RT
الكاظمي وبلينكن
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أعلنت الحكومة العراقية يوم الأحد تلقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

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وحسب بيان الحكومة فإن الاتصال ناقش العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث، حيث أكد الوزير بلنكين تضامن الولايات المتحدة مع العراق، ومساندتها لما من شأنه دعم أمنه وسيادته.

وعبر الكاظمي وفقا للبيان "عن شكره للمواقف الساندة للعراق وأكد أن الحكومة ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه تقوية سيادة الدولة العراقية وتحصينها ضد أي اعتداءات، أو أي مساس بسيادة البلد وكرامة مواطنيه".

وشدد "على عدم السماح بتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية، وإن العراق ماض في تعزيز دوره الفاعل دوليا وإقليميا".

وشهد الاتصال أيضا مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل الآراء بشأن أفضل السبل لحل النزاعات، وتثبيت الاستقرار لما فيه مصلحة الشعب العراقي وشعوب المنطقة والعالم.

المصدر: RT

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