مصر.. وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي سفير روسيا لدى القاهرة

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مصر سفير روسيا لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو، والمستشار السياسي للسفارة مكسيم روبين.

وخلال اللقاء أكد السفير الروسي "عمق العلاقات التاريخية المصرية الروسية وما تشهده من زخم عبر الماضي والحاضر وما يتطلع إليه لمواصلة تعزيز هذه العلاقات".

وأعرب بوريسينكو عن تقديره لما دار في الاتصال الأخير بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين، وما تم تناوله من نقاط تمثل "طمأنينة لأوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، رغم التحديات القائمة جراء الأحداث الأخيرة التي تشهدها الساحة الأوروبية".

وتناول السفير الروسي المواجهة الدائرة مع الجانب الأوكراني الآن، وتطرق لأسباب وأبعاد هذه الأزمة.

RT

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد التنسيقية عن تقديرهم للعلاقات المصرية الروسية على المستويات كافة، كما تناولوا تداعيات ما تشهده الساحة الدولية من ظروف غاية في الصعوبة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية القائمة.

وأعرب وفد التنسيقية عن أمله في انتهاء هذه المواجهة قريبا، والوصول لحل سياسي يضمن أمن واستقرار المنطقة وإرساء الاحترام المتبادل بين الجانبين.

وأكد وفد التنسيقية أنه داعم للموقف الرسمي المصري في التعامل مع هذه الأزمة، وما صدر من بيان يؤكد ضرورة تغليب الحوار ورفض أي عقوبات أحادية الجانب.

وتناول الجانبان العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، بينها ملفات التعاون الاقتصادي والسياحة والتبادل الثقافي والتعاون في مجال النقل.

المصدر: RT