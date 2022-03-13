تونس.. سجن 4 أشخاص من دولة عربية انخرطوا في بيع الجنسية التونسية للأجانب

أصدر القضاء التونسي يوم الأحد بطاقات إيداع بالسجن في حق 4 شبان من دولة عربية إثر تورطهم في تكوين وفاق إجرامي بغاية افتعال جوازات سفر ووثائق الجنسية وبيعها إلى أشخاص خارج تونس.

وحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، فقد وردت معلومات لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس تفيد بالاشتباه في تورط أربعة شبان يحملون جنسية دولة عربية في بيع الجنسية التونسية إلى أجانب متواجدين خارج تونس، وقد أجّروا للغرض شقة بأحد أحياء باردو.

وذكرت "موزاييك" أن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس كثفوا التحريات والأبحاث حول تحركات المظنون فيهم حيث تبين تورطهم في تغيير بيانات جوازات سفر أصلية وافتعال بطاقات تعريف تتطابق مع البيانات.

وتمكنت قوات الأمن إثر نصب كمين محكم للمشتبه بهم الأربعة وسط العاصمة من ضبطهم متلبسين بالسعي إلى بيع وثائق إدارية مدلسة.

كما تمكنت قوات الأمن عقب مداهمة مكان إقامتهم بباردو من حجز جوازات سفر أصلية وبطاقات هوية مزورة بالإضافة إلى وثائق الجنسية التونسية.

وأوضحت السلطات التونسية أن المتهمين أدخلوا تغييرات على الجوازات بوضع هويات أشخاص أجانب على أنهم تونسيون مع تمكينهم من بطاقات هوية مزورة ووثائق الجنسية التونسية.

المصدر: إذاعة "موزاييك" التونسية